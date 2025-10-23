¿Rencor o estrategia? Jawy advierte que se cobrará al triple cualquier nominación

Las conversaciones dentro del granero siempre sacan a la luz lo que no se dice en las Asambleas. Esta vez fue Jawy quien, entre charlas con Fabiola Campomanes, dejó ver que no piensa dejar pasar ninguna nominación sin consecuencias. Aunque lo dice con tono relajado, sus palabras dejaron claro que ya está trazando su camino… y tomando nota.

¿Qué dijo Jawy sobre las nominaciones en La Granja VIP?

Durante su charla con Fabiola, Jawy compartió que Kim estuvo todo el día preguntándole directamente por quién piensa votar, a pesar de que le respondía que no sabía aun, ella seguía insistiendo en una forma de forzarlo a hablar. Y no solo eso, pues también reveló que Sergio Mayer Mori le confesó antes del último Duelo había decidido nominarlo. Al final, Sergio no lo hizo, pero Jawy no se olvidó de esa advertencia.

Entre la calma del descanso previo a la Gala, soltó lo que podría ser una de sus frases más contundentes en lo que va del reality, pues fue firme al decir que si alguien lo nomina, no se hará drama, pero “se la va a cobrar al triple”. Aclaró que no lo ve como un acto de venganza, sino como parte de su estrategia de juego y que con su experiencia sabe bien en qué momentos clave cobrar.

¿Jawy está guardando rencor o pensando en el juego?

Consciente de que cada movimiento puede ser decisivo, Jawy explicó que no piensa reaccionar de inmediato, sino que sabrá esperar el momento exacto para devolver cada voto. Según sus propias palabras, cobrará cuando “ya no haya juegos de salvación” y cuando “no haya forma de rescatarse”.

En ese sentido, dejó ver que su jugada será silenciosa pero calculada. No hará nominaciones por impulso, tampoco declarará la guerra, pero sí irá marcando a quienes lo ataquen en las votaciones. Para él, cada voto recibido es como una deuda pendiente que se pagará en el momento más oportuno.

Sigue La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y no te pierdas la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Recuerda que puedes vivir la experiencia completa 24/7 a través de Disney+. La estrategia de Jawy apenas comienza.