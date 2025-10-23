Los críticos de La Granja VIP apuntan a la nominación de Sandra Itzel en La Asamblea: ¿ocurrirá?

Los críticos de La Granja VIP Rey Grupero, Flor Rubio y Linet Puente coincidieron en sus previsiones al considerar que Sandra Itzel podría ser una de las celebridades nominadas en este Miércoles de Asamblea… ¿pero ocurrirá o no?

¿Por qué el nombre de Sandra Itzel sonó entre los críticos de La Granja VIP?

Durante la gala de este miércoles 22 de octubre y unos minutos antes de que iniciara la ronda de votaciones, Adal Ramones le pidió su opinión al panel de críticos de La Granja VIP y los 3 coincidieron con un nombre: ¡el de Sandra Itzel!

Para Rey Grupero, Flor Rubio y Linet Puente, sí hay una gran posibilidad de que Sandra Itzel sea una de las celebridades nominadas de la noche por todas las controversias que ha encabezado en las últimas horas; sin embargo, todo puede pasar al interior de La Granja VIP y aún no se sabe si en efecto la actriz y cantante estará en la “lista negra” o no.

Otros nombres que sonaron fuerte fueron Omahi, Fabiola Campomanes y Jawy Méndez, pero es importante recordar que no es una, sino varias rondas de debate... ¡qué nervios!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: