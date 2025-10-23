Mantengo al cuarentón de mi cuñado | Programa del 23 de octubre 2025

Paola cree que Gael tiene demasiadas consideraciones con Juan y está dispuesta a ponerle un alto; le pide a Gael que le de su lugar, pues está cansada de quiera resolverle la vida a su hermano. Mientras Juan asegura que sólo está pasando por un mal momento, Gael advierte a Paola que no piensa dejar de apoyarlo, pues es su familia.