Azteca UNO
Mantengo al cuarentón de mi cuñado | Programa del 23 de octubre 2025

Acércate a Rocío
TV Azteca

Paola cree que Gael tiene demasiadas consideraciones con Juan y está dispuesta a ponerle un alto; le pide a Gael que le de su lugar, pues está cansada de quiera resolverle la vida a su hermano. Mientras Juan asegura que sólo está pasando por un mal momento, Gael advierte a Paola que no piensa dejar de apoyarlo, pues es su familia.

