“Me lastimaste mucho": Fabiola Campomanes habló con Eleazar Gómez: ¿ya lo perdonó?

En medio del ambiente tenso que se vive dentro de La Granja VIP, una breve pero intensa conversación entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez sacó a flote emociones que aún estaban a flor de piel. Todo ocurrió durante una pausa en la Gala del Jueves, cuando Eleazar se acercó para intentar hablar con ella. La respuesta de Fabiola fue clara y directa, para dejar ver que las heridas no han sanado.

¿Por qué Fabiola está dolida con Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Todo comenzó durante la polémica Asamblea de Nominación del miércoles. En un movimiento estratégico, Eleazar y Alfredo Adame idearon una jugada para evitar que más hombres fueran nominados y salvar a Alfredo. Para lograrlo, su propuesta fue sumar votos contra Fabiola Campomanes, el argumento fue que ella no tenía suficientes seguidores fuera de La Granja VIP y que, si caía en la terna, sería eliminada el domingo.

El plan parecía claro y varios granjeros fueron persuadidos. Sin embargo, en un giro inesperado, Eleazar terminó cambiando su voto en el último momento y nominó a Sandra Itzel, quien ya tenía tres votos. Con ese cuarto voto, Sandra se convirtió en la primera nominada de la noche y todo se salió de control.

¿Eleazar traicionó a sus compañeros?

El cambio repentino de Eleazar enfureció a varios habitantes de La Granja VIP, quienes habían seguido la estrategia para salvar a Sandra. Su decisión dejó expuestas las manipulaciones que había estado haciendo y, por supuesto, afectó directamente a Fabiola. Ella se sintió utilizada y traicionada por alguien que había confiado.

Durante la Gala, al intentar disculparse, Eleazar recibió una respuesta contundente de Fabiola: “Me lastimaste mucho... No sé cómo te haga sentir eso. Ojalá no lo vuelvas a hacer.” No hubo espacio para más palabras. El gesto de Fabiola dejó claro que, al menos por ahora, el perdón no está sobre la mesa.

En La Granja VIP, las emociones ya no solo se viven en las competencias, también en cada relación que se transforma, se rompe o, en algunos casos, se intenta reparar. Y el caso de Fabiola y Eleazar apenas comienza a definirse.