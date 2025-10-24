“Fue bastante desagradable” ¡Por primera vez! Novia de Eleazar Gómez habla sobre FUERTES RUMORES en La Granja VIP

Eleazar Gómez ha estado en el ojo del huracán luego de que una de sus estrategias saliera mal. Ayer por la noche durante y después de La Asamblea de La Granja VIP se vivieron TENSOS momentos entre Kim Shantal, Sandra Itzel y Fabiola Campomanes, quienes se fueron directo a la yugular de Eleazar después de que él les dijera a las dos primeras que él nunca las iba a nominar (algo que incumplió nominando a Sandra), y Campomanes al enterarse de que Eleazar estaba confabulando para que TODOS la nominaran.

Hoy, un día después y en La Gala del juego de La Salvación, tenemos en el foro de La Granja VIP a la novia de Eleazar Gómez, Miriam Alejandra García, quien fue invitada para hablar sobre lo que vimos en la segunda Asamblea del reality show.

“He estado bastante triste, la energía de La Granja ha estado brutal para mi, nunca creí que tomar una decisión haría que algunos me hicieran mala cara”, declaró Eleazar Gómez cuando nuestro querido Adal Ramones hizo la primera conexión con los granjeros esta noche.

“Es el reflejo de su personalidad, sí traicionó a Sandra Itzel, y lo que nos demostró Eleazar Gómez es más importante pisotear a los demás que respetar su palabra, nadie le habla porque es un traidor, y así juega él”, dijo Flor Rubio, mientras que Rey Grupero decía “estamos construyendo un superhéroe, se está convirtiendo en el protagonista, me está encantando porque es el único que está jugando a tope”, mientras que Linet decía “también vamos a criticar lo que decía ese hombre, está cavando su tumba, su carrera”.

¿Qué dijo la novia de Eleazar Gómez?

Con todos estos comentarios en donde el tema central son las reacciones a las acciones de Eleazar Gómez, Miriam Alejandra tuvo la oportunidad de hablar:

“Salió en la prensa una nota, personas que se dedican a ser influencers, comenzaron a difundir la nota que la actual pareja de nuestro Eleazar había interpuesto una demanda contra Eleazar por violencia doméstica”, le dijo Adal Ramones: "¿qué hay de cierto o qué hay de falso en esto que se difundió?”

“Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo, yo tengo casi un año de relación con Eleazar y pues obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones pues sí me afecta, muchas veces no tienen conciencia, tengo gente que se preocupa por mi y estaban consternados por la situación, y puedo decirles que eso es totalmente falso, fue desagradable”.