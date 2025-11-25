Quieren que mantenga a mi exsuegro | Programa del 25 de noviembre 2025
Rosalba dice que cuando murió su esposo, se lo llevaron como si ella no existiera y ahora le piden dinero. Le dicen que si el dinero salió del esposo de Rosalba, es justo que le den una parte a la familia de él. Rosalba dice que no tiene por qué mantener a su suegro, pues tiene más hijos, pero no trabajan.
