¿A Teo le falta inspiración en La Granja VIP? ¡Aún no está seguro de sus opciones para el Duelo de Nominación!

César Doroteo ganó el Duelo para ser el Capataz semanal y ahora disfrutará de 7 días completos de inmunidad y comodidades en la suite de La Granja VIP, pero también ganó una serie de responsabilidades que lo han tenido muy preocupado durante todo este martes 25 de noviembre: ¿a quién mandará al Duelo de Nominación, seguirá a su estrategia o al resentimiento?

¿Qué opciones tiene Teo para el Duelo de Nominación en La Granja VIP?

A solas en la suite del Capataz, y consciente de que miles de personas están al tanto de todo lo que hace y piensa, Teo pensó en voz alta acerca de los granjeros a quienes convocará a competir en el Duelo de Eliminación en la Gala de este martes... ¡Sergio Mayer Mori le pidió que lo mandara, pero el influencer ya no está seguro de las decisiones de su compañero!

"No sé, lo pensé aquí con el público y ni una señal me dieron... estaba pensando en Kim, pero ya no puedo decir nada", le confió Teo a su amiga La Bea en la suite del Capataz.

"Puede ser Adame y 'Patricio' (al parecer Eleazar Gómez) , si no Kim (…) Sergio me lo pidió porque así me puedo desquitar pero lo pensé y no, que se haya ofrecido dos veces y las dos veces me haya subido a la placa... no", reflexionó Teo.

Otra combinación que pensó Teo fue a la de poner a Alfredo Adame precisamente con Sergio Mayer Mori para que el músico tuviera más motivación de ganar el Duelo, pero hasta el momento no hay nada definido en el Capataz y su estrategia a seguir.

¿Quién competirá en el Duelo de Nominación de este martes que podría significar el desquite de Teo luego de estar 2 semanas en la placa? ¡La cita es a las 09:00 de la noche este Martes de Nominación en la señal de Azteca UNO, no te pierdas la Gala porque estará súper emocionante!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: