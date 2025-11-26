“El Patrón” se anota para el Duelo de Nominación en La Granja VIP, pero olvida un detalle importante

Alberto del Río "El Patrón" aprovechó un momento de su entrenamiento en los exteriores de La Granja VIP para decirle a Teo que, si quiere, puede meterlo al Duelo de Nominación de este martes... ¡hay disposición, pero al menos esta semana no veremos competir al luchador por un detalle que no contempló al momento de anotarse!

¿Por qué "El Patrón" no puede entrar al Duelo de Nominación de La Granja VIP por decisión de Teo?

Como te comentamos, Teo ganó la Capatacia de La Granja VIP y, con ello, inmunidad y comodidades, pero también una gran responsabilidad: mandar a 2 de sus compañeros al Duelo de Nominación... ¡pensó en Kim Shantal, Eleazar Gómez y Alfredo Adame , pero aún no se define nada!

En medio de las dudas, incertidumbres y teorías, "El Patrón" se sacrificó para entrarle al Duelo de Nominación; sin embargo, no podrá hacerlo por una de las principales reglas de La Granja VIP: ¡es peón y, por lo tanto, a él no lo escoge Teo, sino los votos del público!

"Entonces quedamos Kim o yo (para el Duelo), lo que pienses, lo que prefieras (…) puedo ir con quien sea porque es cuestión de suertes, pero puede ser Adame o Eleazar, quien sea", le dijo "El Patrón" a Teo la tarde de este 25 de noviembre.

Como ves, por más que "El Patrón" tenga definido un escenario para él, en el caso de los peones los fans son los que tienen la última palabra... ¿tú votarías por él para competir? ¡Aún puedes hacerlo!

La Gala de este Martes de Nominación que promete estar llena de sorpresas, chisme y debate arrancará en punto de las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO: ¡tienes una cita en unas horas más!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: