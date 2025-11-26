Frente Frío dejará LLUVIAS muy FUERTES en estos estados hoy miércoles 26 de noviembre

El Frente Frío 16 sigue su curso dentro de la República Mexicana afectando a un sinfín de estados no solo por las bajas temperaturas, sino también a la probabilidad de nieve y, sobre todo, las intensas lluvias que se han presentado en el país y que volverán para este miércoles 26 de noviembre.

Expertos en la materia sugieren que varios estados de la República, tanto en el centro como en el sur del país, vivirán los estragos de las lluvias intensas derivadas del Frente Frío 16 durante este miércoles 26 de noviembre, por lo que es preciso que conozcas más información al respecto.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 16 hoy miércoles 26 de noviembre?

De acuerdo con lo establecido por la CONAGUA, las regiones norte, nororiental y Valle Serdán de Puebla, así como la Huasteca Baja, Capital y Totonaca de Veracruz sufrirán lluvias muy fuertes con puntuales intensas que podrían alcanzar los 75 a los 150 mm durante este miércoles 26 de noviembre.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

CONAGUA

De igual modo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis, algunas partes de Hidalgo, Chiapas y Oaxaca vivirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que Querétaro, Tabasco y las distintas regiones que sobran de Puebla y Veracruz tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

Los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se vivirán en Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y el Edomex, mientras que Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la CDMX tendrán lluvias aisladas. Finalmente, estados como Chihuahua, Sonora, Baja California, Zacatecas, Durango, Puebla y Tlaxcala tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Cuándo se irá el Frente Frío 16 de México?

El Frente Frío 16, al menos de acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrá en la República Mexicana durante el resto de la semana, pues forma parte de uno de los fenómenos que las autoridades pronosticaron para noviembre del 2025.