¡Sin un centavo! Shiky sorprende al revelar que atraviesa por una crisis financiera

Tras informarse de la repentina hospitalización de Shiky se reveló que el conductor ya fue dado de alta y fue él quien a través de sus redes sociales ha revelado todo el proceso que le cambió la vida de un momento a otro.

¿Qué le pasó a Shiky para que fuera internado de emergencia?

De acuerdo con las palabras del español todo empezó con una infección relativamente sencilla de muela pero se complicó al grado de poner en riesgo su vida e inmediatamente tuvieron que llevarlo de emergencia al Hospital.

El también comediante confirmó que la infección se desplazó al oído, cuello y garganta provocando la obstrucción respiratoria grave lo que orilló a los médicos a intubado y después trasladarlo a terapia intensiva.

En el mismo video también dijo que tras la operación, la recuperación ha sido lenta y agradeció los mensajes de apoyo tanto de conocidos como de fans y les recordó que la salud debe ser prioridad así que ante cualquier malestar dental es necesario ir a atenderse antes de que sea demasiado tarde.

Esta es la razón por la que Shiky se encuentra en la ruina

En una entrevista que rápidamente encendió las redes, Shiky reveló que tras este percance su economía se vio afectada ya que no contaba con un seguro médico al momento de su hospitalización de emergencia. Asimismo, el conductor contó que los gastos fueron tan elevados que terminó agarrando todos los ahorros que tenía para poder cubrirlos.

Según él, antes de la hospitalización habló con su pareja para ponerse de acuerdo con el tema del dinero ahorrado a lo que decidieron que se utilizaría para planear un viaje, sin embargo, ese viaje ya quedó descartado y a pesar del duro golpe financiero que tuvo que atravesar, el comediante aseguró que la experiencia le cambió la perspectiva por completo. Hoy, afirma que la salud va primero.