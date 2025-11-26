Lo humillaron y le negaron ser padre | Programa del 26 de noviembre 2025
Paulina no quiere que humillen a su hijo por ser ayudante de albañil y le quiten el derecho de ser padre. Susana no permitirá que su hija viva con un mediocre.
TV Azteca
¡Todo por ser ayudante de albañil! Paulina no está de acuerdo en que humillen a su hijo Eduardo por no tener más estudios y le quiten el derecho de ser padre. Susana no está dispuesta a permitir que su hija y su nieta se vayan a vivir con el mediocre de Eduardo. ¿Lograrán ponerse de acuerdo?
