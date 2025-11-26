inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Lo humillaron y le negaron ser padre | Programa del 26 de noviembre 2025

Paulina no quiere que humillen a su hijo por ser ayudante de albañil y le quiten el derecho de ser padre. Susana no permitirá que su hija viva con un mediocre.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Todo por ser ayudante de albañil! Paulina no está de acuerdo en que humillen a su hijo Eduardo por no tener más estudios y le quiten el derecho de ser padre. Susana no está dispuesta a permitir que su hija y su nieta se vayan a vivir con el mediocre de Eduardo. ¿Lograrán ponerse de acuerdo?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×