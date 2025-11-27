Chisme con Teo y La Bea en La Granja VIP: ¿quiénes suenan como los más votados en la Asamblea?

La Bea y César Doroteo aprovecharon unas horas de descanso para especular con todos los escenarios posibles de la Asamblea de La Granja VIP... ¡todo apunta a que "El Patrón" será uno de los granjeros más votados por este intrigante motivo! Entérate.

¿Qué pasará en la Asamblea de La Granja VIP según La Bea y Teo?

Las cámaras 24/7 de La Granja VIP captaron el momento exacto en el que Teo conversaba con La Bea mientras ambos descansaban en la suite del capataz, ¿el tema? Cómo quedarían los votos la noche de este miércoles 26 de noviembre.

"Adame va a votar por Lis y por 'Patrón', yo voy también por Lis y 'Patrón', Kim va por Lis y 'Patrón', tú vas Lis y 'Patrón'… 'Patrón' yo creo que va con cinco votos y Sergio con 4, Lis igual 4", especuló Teo.

Es importante recordar que además de las votaciones existe el beneficio (¿o dolor de cabeza?) del Huevo Dorado, un recurso que ha metido en aprietos a más de un granjero; sin embargo, hasta ahora los que suenan más fuerte para una nominación son Lis Vega, "El Patrón" y Sergio Mayer Mori... ¿pero ocurrirá?

Con Fabiola Campomanes y Kim Shantal como las 2 primeras nominadas de la semana 7 de La Granja VIP, los posibles escenarios apuntan a muchas opciones: desde la posibilidad de una nueva batalla para Eleazar Gómez y Alfredo Adame hasta una supuesta placa compuesta sólo por mujeres, ¿qué crees que pase?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: