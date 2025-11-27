Bellakath responde a hater que la criticó por su figura y ella responde con fuertes comentarios ¡Entérate qué dijo!

La artista de género urbano, Bellakath, quien se presentó el pasado fin de semana en el Flow Fest, fue duramente criticada por la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado en el cuerpo, motivo por el que la cantante respondió de forma tajante haciendo comentarios despectivos que ofenden a personas de la comunidad LGBTQ+.

¿Qué dijo la persona que la ofendió?

En una publicación de la red social X una usuaria crítico el cuerpo de la intérprete de Reggaeton Champagne, refiriendose especificamente a la cantidad de biopolímeros que su cuerpo posee, sustancias que se inyectan en los glúteos para incrementar su volumen de manera considerable, y los cuales desde hace tiempo han generado una gran cantidad de críticas sobre la artista.

Dentro de X se desató una ola de respuestas entre mujeres trans y fans de la cantante, ambos grupos expusieron sus diversos puntos de vista. El primero manifestó que la agresión verbal por parte de Bellakath en definitiva fue una muestra clara de homofobia y discurso de odio hacia toda la comunidad LGBTQ+, mientras que los fans justificaron la acción de ella diciendo que solo se defendía ante comentarios misóginos y crueles.

Crédito: X @labellakath Comentario de Bellakath a usuaria en X

La postura de Bellakath ante la polémica

Después de la batalla virtual que se desató fuertemente, la artista de reggaeton mexa se pronunció diciendo que tanto las mujeres como los “gays” son un grupo vulnerable, pero si estos ofenden a las primeras no sucede nada, en cambio si es al revés la mujer es señalada como homofóbica. “Mientras me tope en alguna red social a alguien que me ataca, recibirá lo peor de mi. No tengo que guardar respeto a alguien que simplemente no lo hace. Besos” escribió la cantante en su cuenta personal de X.

Posterior a eso compartió publicaciones de personas que la apoyaban, como es el caso del Doctor Luis Gonzalez, quien expresó que la cantante debe defenderse ante cualquier ataque. Por otro lado, en TikTok compartió un video con la descripción “Resumen de hoy” en donde usa audio para expresar que sostiene cada una de su palabras.

Por ahora su cuenta en Instagram se mantiene privada, mientras que en X ha dejado de comentar sobre el tema y está enfocada en su nueva actividad: regalar diez mil pesos a diez personas de la calle en cuanto llegue a los diez millones de seguidores en TikTok ya que actualmente le faltan cien mil seguidores para completar la meta.