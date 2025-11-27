Ladrón de banco se atora con la puerta giratoria y es atrapado por la policía: VIDEO

Parte de la viralidad en las redes sociales está envuelta en imágenes bruscas o fuertes de la realidad ocurrida en diferentes sectores del mundo. Ante eso, este video ofrece una alternativa donde lo que se busca es sacar una sonrisa. En este caso, un particular ladrón de banco pasó un serio problema cuando atracó algunos cajeros automáticos, pues se atoró en la puerta giratoria y así fue atrapado por la policía.

¿Cómo se atoró este ladrón con la puerta giratoria del banco?

La pieza videográfica expone a un sujeto que llega a un banco para ingresar y comenzar con sus maniobras de robo. Primero se dirige a la zona de cajeros automáticos, lanza unas patadas, destroza los artefactos y saca dinero de ellos. Pero cuando se mete a otra zona del establecimiento es donde sus problemas se hicieron muy latentes.

Allí se enfrentó a una puerta giratoria que no parecería un problema, pero esta no funcionaba con normalidad. Ante eso, pasar por ella era una misión casi imposible. En ese sentido, el joven de complexión delgada pasó todo su cuerpo pero forzando de manera total su trayecto. Allí incluso quedó por unos momentos atorado con su cabeza-cuello siendo aplastada.

Por eso, cuando logra pasar dicho pasaje, se quedó unos momentos recostado, pues el esfuerzo físico fue evidente. Tras ese pequeño-gran percance, siguió merodeando en las instalaciones del banco, buscando más dinero. Pero al regresar, tenía que enfrentarse a su rival giratorio, por lo que tratando de meterse por otro lado… la policía lo detuvo.

@metropolitanafm No último fim de semana, câmeras de monitoramento flagraram um rapaz de 20 anos tentando invadir uma agência bancária e ficando preso na porta giratória por mais de 20 minutos. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Militar de Carangola, na Zona da Mata mineira. Em nota oficial, a PM informou que ele confessou ter entrado pela porta da frente e destruído os caixas para roubar dinheiro. ➡️ Veja detalhes clicando no link do nosso site na bio! ♬ som original - metropolitanafm

¿Qué pasó con este ladrón que se atoró con la puerta giratoria?

El video de un minuto con 38 segundos ha causado muchas risas entre los internautas, que se burlan de la incapacidad delictiva del muchacho. Ya en el final del video se ve cómo llegan al menos tres elementos de seguridad, que simplemente se lo encontraron… seguramente exhausto por lo que le causó una puerta que casi lo mata.