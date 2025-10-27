inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Vio dinero y le brillaron los ojos | Programa del 27 de octubre 2025

Daniel asegura que su papá se equivocó al dejar a su mamá por una mujer que no vale nada, pero su padre dice que Daniel está resentido porque engañó a su madre.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Daniel asegura que su papá cometió un grave error al dejar a su mamá por una mujer que no vale la pena, pero su padre dice que Daniel está resentido porque engañó a su madre. Ahora, Daniel se siente muy afectado y no está dispuesto a permitir que avance la situación.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×