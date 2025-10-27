Vio dinero y le brillaron los ojos | Programa del 27 de octubre 2025
Daniel asegura que su papá se equivocó al dejar a su mamá por una mujer que no vale nada, pero su padre dice que Daniel está resentido porque engañó a su madre.
Daniel asegura que su papá cometió un grave error al dejar a su mamá por una mujer que no vale la pena, pero su padre dice que Daniel está resentido porque engañó a su madre. Ahora, Daniel se siente muy afectado y no está dispuesto a permitir que avance la situación.
