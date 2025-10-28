Kim Shantal rompió en llanto: “Tengo miedo de avergonzar a mi familia”

Apenas comienza la semana y ya se encuentra llena de emociones dentro de La Granja VIP, Kim Shantal vivió un momento de vulnerabilidad que dejó a varios con el corazón apretado. Después de la eliminación de Sandra Itzel, una de sus compañeras más cercanas, la influencer no pudo contener el llanto y habló con el corazón en la mano sobre sus miedos, sus dudas y lo que realmente le preocupa de su participación en el programa.

¿Por qué Kim Shantal tuvo una crisis emocional en La Granja VIP?

Todo comenzó tras la salida de Sandra Itzel, quien, a los ojos de Kim, había hecho todo bien dentro del reality. Su partida la sacudió al punto de hacerla cuestionarse si ella misma estaba actuando correctamente y si el público la estaba entendiendo o malinterpretando.

Durante una conversación sincera, Kim reconoció sentirse insegura sobre cómo se está viendo desde fuera. Admitió que le da miedo decepcionar a sus seres queridos, en especial a su familia y a su pareja. Lo que más le angustia es la posibilidad de que su actitud, aunque no tenga malas intenciones, pueda ser malinterpretada y termine por afectar a quienes la apoyan desde casa.

¿Qué detonó el llanto de Kim Shantal dentro de La Granja VIP?

La situación de Sandra fue el detonante principal, pero detrás de su reacción hay un cúmulo de emociones acumuladas. La presión del juego, la inestabilidad de las nominaciones y el temor a que un comentario, una broma o una actitud espontánea se convierta en motivo de crítica, han comenzado a afectarla emocionalmente.

Kim explicó que ha intentado vivir la experiencia siendo fiel a su personalidad espontánea, juguetona y directa. Pero incluso con esa honestidad, el miedo de hacer el ridículo, de ser juzgada por quienes más quiere, o que su actitud provoque daño indirecto a sus seres queridos, la tiene en conflicto.

