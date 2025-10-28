Mis nueras son unas diablas | Programa del 28 de octubre 2025
Carolina asegura que sus nueras son unas infelices que no saben comportarse como mujeres casadas. Por su parte, el hijo de Carolina pide a su esposa que sea buena con su mamá, pues ella es la que los mantiene. ¿Realmente merecen a sus hijos o serán infieles?
