inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Mis nueras son unas diablas | Programa del 28 de octubre 2025

Carolina asegura que sus nueras son unas infelices que no saben comportarse como mujeres casadas. ¿Realmente merecen a sus hijos o serán infieles?

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Carolina asegura que sus nueras son unas infelices que no saben comportarse como mujeres casadas. Por su parte, el hijo de Carolina pide a su esposa que sea buena con su mamá, pues ella es la que los mantiene. ¿Realmente merecen a sus hijos o serán infieles?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×