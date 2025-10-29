Alfredo Adame y Eleazar Gómez planean nueva estrategia en La Granja VIP: “Hazme caso”
El “Golden boy” le recordó a su compañero que en la competencia no hay amores, amistades ni posibilidades
Eleazar Gómez se siente cada vez más acorralado en La Granja VIP: con otra posible nominación en puerta y una relación bastante tensa con sus otros compañeros, el actor y cantante recurrió a Alfredo Adame para armar su próxima estrategia... ¿le resultará?
¿Qué pactaron Alfredo Adame y Eleazar Gómez en La Granja VIP?
En medio del ambiente agridulce que se vivió en las últimas horas con la expulsión de Sandra Itzel y el regreso de Eleazar Gómez a La Granja VIP, el actor y cantante mexicano sabe que sus compañeros no descansarán hasta tumbarlo de la competencia y por eso tuvo una reunión a solas con Alfredo Adame para armar su siguiente jugada.
Adame, quien ya libró dos nominaciones y está listo para más gracias a la fortaleza de su fandom, se mostró dispuesto a decirle a Eleazar Gómez cómo jugar... ¡todo apunta a que ambos se van a unir en esta nueva etapa de La Granja VIP!
"No hagas cariños, ni afecto ni amores (…) mira, van a subir 2 fuertes para que el tercero se vaya, podemos subir tú y yo con Manola y si te la ch1ng4s ya la hiciste (...) hazme caso, yo sé cómo jugar esto, hay que subir 2 fuertes y uno débil o 2 débiles y uno fuerte", le explicó Adame.
Eleazar Gómez quiso mostrarse confiado en el juego de salvación o en que alguien le otorgue este beneficio; sin embargo, el "Golden boy" le advirtió que pensar en escenarios posibles es muy peligroso y le recomendó mejor concentrarse en... ¡Manola Díez ya que consideró que no recibiría tantos votos!
Hasta ahora sólo hay mujeres eliminadas en La Granja VIP: Carolina Ross y Sandra Itzel... ¿crees que Manola Díez se una a esta lista?
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN