Lola Cortés sufre pánico y claustrofobia por una alteración cerebral: esto reveló a Kim Shantal sobre su salud

En medio de uno de los momentos de convivencia en La Granja VIP, una conversación entre Lola Cortés y Kim Shantal dejó al descubierto una de las luchas personales más fuertes que enfrenta la actriz y cantante dentro del reality, se trata de sus episodios de pánico y ansiedad, intensificados por la claustrofobia que sufre desde hace años.

¿Por qué Lola Cortés siente pánico en La Granja VIP?

Durante una charla en la cocina, Lola confesó que su ansiedad se ha ido agravando conforme avanzan las semanas. Le explicó a Kim que experimenta crisis frecuentes que no han podido detenerse y, por el contrario, se han hecho cada vez más intensas. Lo que más la angustia, según compartió, es sentir que no tiene control sobre su mente ni sobre los síntomas físicos que le genera el encierro prolongado.

La sensación de encierro ha sido un detonante clave. Al pasar tantas horas en espacios cerrados, Lola llega a sentir que el techo se le viene encima y que su cuerpo reacciona como si estuviera en una situación de peligro extremo. Le cuesta respirar, se llena de miedo y la invade la sensación de que algo muy malo va a pasar, sin poder evitarlo.

¿Qué problema de salud tiene Lola Cortés?

Lola reveló que en 2011 fue diagnosticada con una alteración de origen biológico, pues su cuerpo no produce serotonina, el químico natural que regula el estrés, la ansiedad y el bienestar emocional. Esta deficiencia la hace propensa a vivir episodios de pánico, especialmente en ambientes donde su cerebro percibe amenaza o encierro, como los que enfrenta en La Granja VIP.

La intérprete mencionó que, aunque trata de mantenerse fuerte, hay días en los que el miedo se vuelve más grande que ella, y se siente completamente invadida por la claustrofobia. Sin embargo, sigue buscando momentos para hablarlo y entender mejor lo que le ocurre, como lo hizo con Kim, con quien mantiene una buena relación dentro del programa.

Mientras avanza su estancia en La Granja VIP, la vulnerabilidad de Lola ha generado empatía entre algunos granjeros y seguidores del programa. Su testimonio visibiliza una realidad poco hablada como son los problemas de salud mental no se ven, pero pueden ser tan fuertes como cualquier otro obstáculo dentro y fuera del juego.

