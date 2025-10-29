¿Sergio Mayer Mori quiere ser la mano derecha de La Bea? Esto reveló a los granjeros sobre la Capataz

La reciente charla entre varios granjeros reveló algo que pocos esperaban, pues Sergio Mayer Mori parece estar tomando un rol más activo y protector con La Bea, actual Capataz de La Granja VIP. Aunque no se ha nombrado formalmente a un segundo al mando, Sergio ya está actuando como tal por decisión propia.

¿Quién es la mano derecha de La Bea en La Granja VIP?

Durante una plática vespertina con El Patrón, Eleazar Gómez y Omahi, Sergio mencionó que el Tío Pepe felicitó a La Bea por su nuevo rol, pero le advirtió que no repita los errores del Capataz anterior, sobre todo en su segunda semana. Esto desató una reflexión entre los presentes, quienes reconocieron que en la segunda semana de Sergio como Capataz, bajó su ritmo y dejó de cumplir tareas importantes.

Eleazar preguntó directamente quién era el “segundo al mando” de La Bea. Aunque mencionó que parecía ser Teo, por seguir instrucciones directas de ella, Sergio intervino para aclarar que ese cargo no es obligatorio y que, de hecho, fue él quien inventó la figura cuando estuvo al frente. Aprovechó para decir que ahora él mismo ha retomado tareas como revisar el estado de los animales y del huerto, aunque justo al terminar la charla admitió que olvidó hacer una de esas rondas.

¿Sergio Mayer Mori protege a La Bea en La Granja VIP?

Sin dar muchas vueltas, Sergio confesó que su objetivo en esta etapa es asegurarse de que a La Bea le vaya bien. Se comprometió a proponerle que se implementen rondas de supervisión en las tardes y dijo que, aunque no es una indicación oficial, él está actuando como si fuera su segunda mano, al supervisar que todo funcione. Dejó claro que no es para controlar a los demás, en realidad quiere que La Bea cumpla con éxito su papel.

La actitud de Sergio ha llamado la atención, y aunque no todos en la casa coinciden con su estilo, es evidente que está enfocado en apoyar a la Capataz. El tiempo dirá si ese respaldo se mantiene o si genera nuevas tensiones dentro del reality.