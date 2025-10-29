El Patrón ya sabe quién deja sucios los baños en La Granja VIP: así planea confrontarlo

La paciencia de El Patrón tiene un límite, y parece que uno de los granjeros lo acaba de alcanzar. En su segundo día como peón, la estrella de la lucha libre se enfrentó a una de las tareas menos glamorosas dentro de La Granja VIP: limpiar los baños. Aunque al principio aceptó con resignación el trabajo, terminó por cumplir su deber… y de paso, detectó una falta grave que no piensa dejar pasar.

¿Qué dijo El Patrón sobre los baños sucios en La Granja VIP?

Desde temprano, El Patrón dejó claro su disgusto por el mal estado de las regaderas y excusados. Su molestia se debió a la evidente falta de respeto de algunos compañeros varones en el uso de las instalaciones sanitarias. Más tarde, en una plática informal con otros granjeros, confesó que nunca en su vida había lavado un excusado. Sin embargo, lo hizo con disciplina y la guía de Lis Vega, quien al terminar sus labores se ofreció a ayudarle.

Lo más fuerte vino después, cuando aseguró que tiene perfectamente identificado al responsable de dejar los sanitarios sucios. Aunque los demás lo animaron a decir el nombre, él prefirió guardarlo… por ahora.

¿Cómo planea confrontar El Patrón al granjero que deja sucio?

La advertencia fue clara y directa. Si vuelve a encontrarse con la misma situación, El Patrón aseguró que enfrentará al granjero en cuestión y le hará limpiar el desastre con sus propias manos. Así lo dejó ver con un mensaje claro, al recordar que esas actitudes son inadmisibles, sobre todo por el respeto que merecen las mujeres que también usan esos espacios.

Con un tono firme que apeló al sentido común, dijo que si alguien tiene esos hábitos en su casa, allá ellos, pero que dentro de La Granja VIP no piensa tolerarlo. La higiene, el respeto y el trabajo en equipo no son negociables.

Mientras tanto, el misterio permanece: ¿quién será el granjero que se ganó la vigilancia de El Patrón? En una casa donde todo se ve y todo se sabe, el tiempo lo dirá.

