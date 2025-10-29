¡La pereza de Eleazar Gómez en La Granja VIP comenzó a generar tensiones! Kike, La Bea y Teo se quejan

Todo apunta a que Eleazar Gómez se niega a trabajar como debe hacerlo un peón de La Granja VIP: ¡Kike Mayagoitia, La Bea y Teo ya comenzaron a notarlo y eso dio lugar a una nueva ola de quejas en el establo!

¿Qué actitudes de Eleazar Gómez molestaron a los granjeros?

"Para mí ha sido muy difícil no explotar", reconoció Kike Mayagoitia en un recorrido que hizo con La Bea y Teo en los establos de La Granja VIP la noche de este martes 28 de octubre... ¡el granjero denunció que Eleazar Gómez sólo trabaja cuando las otras personas lo ven , pero nunca termina lo que empieza!

"Estabas barriendo la paja y te dijo 'yo la barro', le dio 3 rastrillazos y dijo 'voy al baño', yo estaba entrenando y 3 veces lo vi que abrió la puerta para ver si venía alguien, neta me molesta mucho", explicó Kike.

Para Mayagoitia, no tiene sentido que Eleazar se ofrezca a hacer trabajos para quedar bien con La Bea porque nunca los hace bien; Teo, por otro lado, recordó que Eleazar se quedó de que le tocó lavar los baños pero la semana pasada sólo cumplió con esa tarea el lunes... ¡las cosas se pusieron intensas!

Todo apunta a que La Bea ya está comenzando a molestarse por las actitudes de Eleazar Gómez y, de hecho, se comprometió a poner cartas en el asunto lo más pronto posible, sobre todo porque Teo recordó que su comportamiento es muy infantil:

"Es como si fuera un niño chiquito, no puedo ser su mamá para decirle 'tienes que recoger, tienes que lavar, tienes que volver a pasar, tienes que limpiar bien', y no depende de nosotros", se lamentó Teo.

¿Crees que La Bea meta cartas en el asunto o Eleazar Gómez se está aprovechando de la inexperiencia de la nueva Capataz? ¡No te pierdas un solo minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP y descúbrelo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: