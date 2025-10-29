La Granja VIP: el olvido más insólito del reality show… ¿Quién perdió sus calzones?

En La Granja VIP las tensiones, las estrategias y los retos físicos son el pan de cada día. Pero entre las tareas del campo y las alianzas entre granjeros, también hay espacio para momentos tan absurdos como divertidos. Esta semana, un misterio bastante peculiar provocó risas en toda la casa, pues unos calzones colgados durante dos días fueron el centro de especulaciones, bromas… ¡Y revelaciones inesperadas!

¿De quién eran los calzones olvidados en La Granja VIP?

Todo comenzó con una simple prenda interior colgada cerca del área común. A pesar de que todos suelen dejar su ropa secándose, estos calzones llevaban ya un par de días colgados sin que nadie los reclamara. La mayoría pensó que eran de Alfredo Adame, pues ya había tenido momentos de confusión, como cuando vació por error el clóset de La Bea creyendo que era el de Carolina Ross.

Lola Cortés incluso entonó el clásico "¿Qué necesidad?", al verlos ahí colgados. Las sospechas se fortalecieron cuando Adame comentó en tono de broma que solo él y Kike usaban “chones de señora”, como se refieren entre risas a ropa interior grande.

La broma fue creciendo hasta que, durante una charla en la cocina entre El Patrón, Jawy, Omahi, Fabiola, La Bea, Kim y Kike, se aclaró el misterio, al revelar que los calzones eran de Teo. Él mismo lo confirmó con humor al entrar en la conversación. La revelación provocó carcajadas colectivas, especialmente porque rompió la broma que ya muchos traían armada contra Adame.

Entre comentarios, ideas para seguir la broma y planes para colgar de nuevo la prenda como trampa, los granjeros disfrutaron un momento de ligereza que dejó claro que en La Granja VIP también hay espacio para el relajo.

Aunque esta vez Teo fue el protagonista involuntario, el episodio demostró que cualquier olvido puede convertirse en un fenómeno viral dentro de la granja… ¡Hasta unos simples calzones!

Descubre más momentos divertidos y no te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.