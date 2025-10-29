inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Por miedo a su mujer, descuida a su hija | Programa del 29 de octubre 2025

Carla revela que Francisco prefiere a su nueva mujer que a su propia hija, pero él asegura que su hija y Alejandra, su nueva pareja, no pueden convivir.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Carla revela que Francisco prefiere a su nueva mujer que a su propia hija, pero él asegura que su hija y Alejandra, su nueva pareja, no pueden convivir y no está dispuesto a elegir entre ninguna de las dos. ¿Arreglarán sus diferencias en la clínica de emociones?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×