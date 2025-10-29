Por miedo a su mujer, descuida a su hija | Programa del 29 de octubre 2025
Carla revela que Francisco prefiere a su nueva mujer que a su propia hija, pero él asegura que su hija y Alejandra, su nueva pareja, no pueden convivir y no está dispuesto a elegir entre ninguna de las dos. ¿Arreglarán sus diferencias en la clínica de emociones?
