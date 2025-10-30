Jawy descubre su vocación oculta La Granja VIP... ¡Y Omahi es su primer cliente!

En La Granja VIP cada día surgen momentos inesperados, pero lo que nadie vio venir fue que Jawy revelara una faceta totalmente nueva mientras se preparaban para la Gala del miércoles. Lo que empezó como un retoque personal con su máquina rasuradora, terminó por convertirse en una improvisada sesión de barbería... con Omahi como cliente estrella.

¿Jawy abrió una barbería en La Granja VIP?

Con el ambiente relajado previo a la Gala, a pesar de la tensión por tratarse de la noche de Asamblea, Jawy aprovechó el tiempo para arreglar su look, pero no se quedó ahí. Al notar que su compañero Omahi necesitaba un pequeño cambio, lo convenció de confiarle su cabellera. Aunque Omahi dudó desde el principio, al final accedió y se puso en manos de su compañero, quien no tardó en meterse en el papel de estilista profesional.

Entre risas, consejos de estilo y uno que otro comentario sarcástico del resto de los granjeros, Jawy mostró seguridad con la máquina en mano. Según él, el resultado fue digno de aplauso, aunque Omahi no estuvo del todo convencido. De hecho, se arrepintió un poco al final, pero no lo suficiente como para reclamarle en serio.

¿Qué opinó Omahi de su nuevo estilo?

El veredicto final no fue tan favorecedor como Jawy esperaba. Aunque hubo quien aseguró que podría abrir su propia barbería dentro de La Granja VIP, Omahi dejó claro que, al menos con él, no repetiría la experiencia. Entre bromas, confesó que se dejó llevar y que, tal vez, confió de más. Incluso comentó que Jawy tiene esa capacidad de manipular con carisma, y que en un abrir y cerrar de ojos ya estaba sentado frente a la rasuradora.

Lis Vega, siempre observadora, fue directa al preguntarle si creía que Jawy podría ganarse la vida como peluquero. Omahi fue tajante con su respuesta: “No, no es lo suyo”.

La Granja VIP ha sacado a relucir habilidades desconocidas, a la vez que ha regalado momentos espontáneos que los fans disfrutan al máximo. ¿Será que alguien más se animará a un cambio de look cortesía de Jawy?

