Los Ángeles Azules ningunean a Raymix y ni siquiera lo saludan; este es el video que circula en redes

Este video está dándole la vuelta al mundo de la farándula nacional, pues se percibe con claridad que integrantes de Los Ángeles Azules no querían estar con Raymix. Incluso ya salió el clásico video de Maryfer Centeno para analizar lo ocurrido en un evento de premios de creadores de contenido y figuras de internet. Aquí está la prueba irrefutable de lo que se considera una mala actitud de uno de los grupos más grandes en la historia de la cumbia mexicana.

Raymix, de la NASA a la música. ¡Nos platica visita en el podcast de Venga la Alegría FDS! [VIDEO] El cantante Raymix nos visitó este sábado y platicó con Pedro Prieto sobre su paso de la NASA a la música. ¡No te lo pierdas en el podcast de Venga la Alegría FDS!

¿Los Ángeles Azules trataron mal a Raymix?

Pese a que muchas veces las cosas se suelen exagerar en notas o videos de redes sociales, estas imágenes muestran claramente la falta de cercanía que tuvieron tres de los integrantes del legendario grupo de cumbia con el joven de 34 años. El propio artista mexicano subió la pieza videográfica de la interacción que tuvo con tres de los ángeles y uno ni siquiera le saludó con la mano.

Los Eliot Awards sucedieron hace unos días y ahí se juntaron dos de los rostros de la cumbia mexicana. Mientras Raymix trató de llevar la plática con los señores de la música, uno de ellos básicamente lo ignoró (el que no le dio la mano) y los otros dos lo observaron como diciendo: "no queremos que nos hables".

Ante dicha situación, la gente se enfadó con los integrantes de la agrupación por mostrar esas actitudes ante uno de los jóvenes que ha pegado algunos temas en el mismo género que Los Ángeles Azules. Por ello, muchos se preguntan si hay alguna razón específica para esto... y esta es la respuesta.

¿Raymix ha tenido problemas previos con Los Ángeles Azules?

Según declaraciones del pasado del intérprete mexicano, sí han existido problemas entre ambos exponentes musicales. Edmundo Gómez Moreno dijo que los conflictos llegaron tras una colaboración musical que no se concretó como se tenía en los planes. Mientras que en ocasiones anteriores se acercó a charlar con los integrantes de la banda y ellos no han contestado de la manera más amable.