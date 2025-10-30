Por un fin de semana lo perdí todo | Programa del 30 de octubre 2025
Julio revela que ‘en un abrir y cerrar de ojos’ terminó su relación con Fernanda, quien no puede creer que Julio haya tirado a la basura 3 años de relación por un fin de semana. Julio asegura que abusaron de él y eso cambió todo. ¿Realmente lo habrá traicionado su mejor amiga?
