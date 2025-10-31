Kike Mayagoitia, todo un ingeniero y empresario: así compartió sus talentos ocultos en La Granja VIP

Aunque muchos lo conocieron como conductor de televisión y modelo, Kike Mayagoitia dejó con la boca abierta a varios de sus compañeros al revelar otra faceta poco conocida. Durante una charla entre granjeros mientras él entrenaba en la sala, su historia sorprendió por lo completa y versátil, pues es una mezcla conocimiento técnico, visión de negocios y amor por su familia.

¿Qué estudió Kike Mayagoitia antes de llegar a la televisión?

Kike platicó que se graduó como ingeniero mecánico administrador y que, antes de dar el salto al mundo del espectáculo, pasaba sus días entre juntas, reportes y revisión de procesos industriales. Su experiencia incluye desde revisar maquinaria de acero hasta coordinar piezas de refrigeradores.

A pesar de que su camino lo llevó a la televisión por coincidencias de la vida y ofertas que al principio rechazaba, Kike no dejó de lado su formación. Actualmente, combina su vida pública con un lado empresarial muy activo, centrado en bienes raíces y remodelación de propiedades.

¿Cuál es el negocio de Kike Mayagoitia fuera de La Granja VIP?

En La Granja VIP, el público ha podido ver que Kike es hábil con las manos y siempre está dispuesto a reparar o construir algo. Esto no es casualidad, puesto que compartió que se dedica a adquirir casas, remodelarlas con cálculos de obra, estimaciones de mercado y negociaciones estratégicas.

Sabe detectar estructuras dañadas, materiales de baja calidad o fugas mal reparadas, todo gracias a la experiencia que adquirió desde niño al acompañar a su madre en obras. Además, se nota que tiene ojo para las oportunidades, pues nunca compra propiedades al precio comercial, lo hace solamente cuando detecta un verdadero negocio.

Kike también comentó que llegó a tener una página web en la que ofrecía rutinas de ejercicio y asesoría nutricional. Aunque ya no se dedica a eso, la pasión por el fitness sigue siendo parte de su día a día. Hoy, reparte su tiempo entre el trabajo, su esposa y sus hijos, a quienes impulsa con actividades, clases y rutinas que fomentan la disciplina.

