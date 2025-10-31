¡Amor de familia! Esto dicen las cartas que Kim Shantal recibió en plena fiesta de La Granja VIP

Kim Shantal abrió su corazón y, en voz alta, le leyó a varios de sus compañeros de La Granja VIP las 3 cartas que recibió como un regalo muy especial por su cumpleaños: ¡estos fueron los tiernos mensajes que su mamá y sus 2 hermanos le escribieron!

¿Qué dicen las cartas que Kim Shantal recibió en su cumpleaños?

Sentada en el comedor de La Granja VIP, Kim Shantal se emocionó mucho cuando le reveló a La Bea, Teo, Manola Díez y Jawy Méndez que su mamá y sus dos hermanos fueron quienes le escribieron las cartas que recibió el jueves por la noche durante la cena de tamales y pan de muerto que la producción organizó para ella.

Con una enorme sonrisa, Kim Shantal leyó las palabras escritas por su mamá: "Mi tesorito Kim, deseo que la vida te abrace con todo lo bonito que mereces, con amor, salud, sueños cumplidos y momentos felices. Nunca olvides lo mucho que te amo y que eres el motor de mi vida y que siempre estaré acompañándote a ti en cada paso, cada logro y cada caída. Mami siempre estará para ti, te amo".

Por otro lado Brandon, uno de los hermanos de Kim Shantal, le escribió una carta más breve pero igual de amorosa: "Hola nena, te deseo lo mejor hoy en tu día, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros a pesar de que somos unos c4br0n3s, te amo y eres la mejor hermana sin duda, te amo, lo estás haciendo increíble", leyó.

"Feliz cumpleaños, que la vida te siga dando sorpresas y bendiciones, te quiero muchísimo, no tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por nosotros, pásale muy bien en tu día, te esperamos y dalo todo, triunfa como siempre", le escribió a Kim su otro hermano llamado Brian... ¡como ves, a nuestra granjera le sobró el cariño en su cumpleaños!

Este viernes 31 de octubre, en plenas conmemoraciones por el Halloween, se celebrará una Gala de Traición más que se prevé esté llena de emociones, sorpresas y chismes... ¡la placa de nominados cambiará en cuestión de segundos!

