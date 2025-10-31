Manola Díez reconoce en La Granja VIP que no tiene trabajo: ¿qué se sabe de sus problemas económicos?

Manola Díez volvió a referirse a sus serios problemas económicos en la Gala de Salvación de este jueves y expresó su deseo de quedarse en La Granja VIP ya que este reality es su único proyecto por el momento... ¿pero por qué no ha trabajado a pesar de su carrera de más de 30 años?

¿Por qué Manola Díez no ha encontrado trabajo?

Durante su enlace con las celebridades de La Granja VIP, todos los nominados dijeron sus razones por las que desean quedarse en el reality una semana más: en su turno, Manola Díez fue clara con sus argumentos:

"A mí me gustaría que el público me salvara porque la verdad es una experiencia diferente para mí, me he enamorado de los animales y no me da vergüenza decirlo: tengo mucha necesidad económica y amo este reality", declaró.

Las palabras de Manola Díez reavivaron las búsquedas sobre sus polémicos antecedentes que poco a poco generaron que su situación laboral se tornara muy compleja, lo que la ha llevado a pedir trabajo públicamente en varias ocasiones.

Díez debutó en las telenovelas en 1986, pero lamentablemente desde el 2014 ya no ha participado en melodramas y, de hecho, en la actualidad optó por los reality shows como una forma de mantenerse activa en el entretenimiento: por ejemplo, antes de La Granja VIP Manola participó en la temporada 2024 de Survivor, proyecto en el que por cierto salió como primera eliminada.

Sin duda alguna, el explosivo carácter de Manola Díez influyó en gran parte para que ya no fuera convocada para nuevos proyectos; de hecho, a mediados del 2025 una actriz de teatro la acusó de haberla agredido antes de una función, una fuerte acusación que desató un auténtico huracán de declaraciones.

"Ella me aventó un vaso de agua en la cara, me amenazó, me dijo: 'No sabes con quién te metes' (…) se quiso colgar de mi fama, de mis 34 años", declaró Díez en un encuentro con medios de comunicación retomado por el canal de YouTube "Qué buen chisme".

Como ves, la situación económica de Manola Díez sí está difícil y, por ello, la actriz desea quedarse una semana más en La Granja VIP... ¡ Sergio Mayer Mori ganó la Salvación de la semana y ella ahora sólo depende de dos cosas: que su compañero la saque de la placa de nominados y de los votos de su fandom!

