Fabiola Campomanes LLORA en pleno RITUAL de cumpleaños con su hija en La Granja VIP: “Brilla”

Fabiola Campomanes lloró de felicidad con la sorpresa que la producción de La Granja VIP preparó para ella: ¡organizó un enlace con Sofy, su hija, para que ambas cumplieran con un ritual de cumpleaños que en esta ocasión tuvo un sabor de emotividad y nostalgia!

¿Cómo fue el reencuentro virtual de Fabiola Campomanes con su hija Sofy en La Granja VIP?

"En medio de esta competencia sigue existiendo el espacio para el cariño, para la risa, para los momentos que realmente importan y no queremos que los días que más nos importan pasen de largo", declaró Adal Ramones en su enlace con los granjeros antes de pedirle a Fabiola Campomanes que fuera al entrevistadero.

Luego de recordar que Fabiola y su hija Sofy pasan juntas cada cumpleaños como parte de un ritual anual , Adal Ramones las comunicó a través de una videollamada que hizo llorar de alegría a Campomanes ya que ella misma reconoció que extraña mucho a su familia.

"Prometí que no iba a llorar y no puedo, estoy tan orgullosa de quien eres, estoy tan feliz de verte, necesito que sepas que tú eres una reina, que tú sabes las respuestas, que tu verdad está en tu corazón, no te aferres a nada que es ajeno a ti, tú a brillar, eres el ser más poderoso que he conocido en mi vida, la verdad, tú puedes cerrar los ojos y sentirme en todo momento, no te voy a dejar nunca", dijo Sofy que en este 30 de octubre cumple 33 años.

Fabiola Campomanes, bañada en llanto y con la voz entrecortada, le deseó un feliz cumpleaños a su hija en medio de palabras amorosas: "Te amo tanto, feliz cumpleaños Sofía, disfruta, pásala increíble, te quiero muchísimo, te he extrañado muchísimo, le mando besos a tu abuela, cuídala muchísimo", expresó.

Para complementar el detalle de forma perfecta, la producción de La Granja VIP le proporcionó un pequeño pastel para festejar con Sofy esta fecha especial y apagar la velita juntas, pero a distancia... ¡este enlace finalizó de la forma más especial!

En medio de las tensiones desatadas por el próximo Duelo de Salvación, el reencuentro virtual de Fabiola Campomanes con su hija le dio el toque emocional a la noche de este jueves que tanto se necesitaba... ¡fue increíble!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: