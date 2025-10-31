Vive atado a su madre | Programa del 31 de octubre 2025
A Ilse le molesta mucho que Alejandro siempre esté manipulado por su madre, pues no se da cuenta de que ella busca separarlos con el cuento de que está loca. Alejandro se siente entre la ‘espada y la pared': le gustaría estar del lado de su mujer, pero debe entender que no puede dejar sola a su madre.
