¿Premio o estrategia? Dinámica de los sándwiches divide opiniones en La Granja VIP: “Todos trabajamos”

La mañana de este viernes, La Bea tomó una de las decisiones más difíciles desde que se coronó como la Capataz semanal de La Granja VIP, y es que debió repartir sólo 5 sándwiches entre aquellas celebridades que, según su opinión, trabajaron más a lo largo de la semana... ¡la dinámica dejó un sabor agridulce entre las granjeras y generó todo un debate en pleno tocador!

¿Qué opinaron las granjeras de la dinámica de los sándwiches en La Granja VIP?

Mientras se arreglaban para este viernes, Lola Cortés, Manola Díez y Kim Shantal tuvieron un intercambio de comentarios con La Bea acerca de todo el trabajo que realizaron a lo largo de la semana y que, según su opinión, fue bastante bueno, por lo que sólo dar cinco sándwiches fue injusto.

"La verdad es que han chambeado mucho los niños: la carpintería, las vacas, las piedras...", consideró Lola Cortés, una afirmación que La Bea apoyó. Kim Shantal, por otro lado, criticó la decisión: "Sí, nos deberían haber mandado sándwich para todos, no sus m4m4d4s", expresó.

La Bea, por otro lado, reconoció que tomar una decisión fue difícil para ella, quien por cierto no probó nada de esos bocadillos: "La verdad sí dije: 'si se lo doy a ellos, la gente va a decir ah, ellos son sus preferidos' ", explicó la Capataz semanal.

Manola Díez sorprendió con su actitud comprensiva hacia La Bea e, incluso, se animó a especular con la idea de que se trató de una estrategia para hacerlos pelear: "Sí, es un papel difícil para ti (…) pero lo hacen a propósito para que nos empecemos a 3mput4r todos" consideró.

