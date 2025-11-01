“El Patrón” habla del Shocker en La Granja VIP y REVELA detalles INÉDITOS: “Luchadorazo”

Luis Alberto del Río "El Patrón" aprovechó la tarde-noche de este viernes para compartir en la sala de La Granja VIP algunas anécdotas de todo lo que vivió en los cuadriláteros como luchador profesional: ¡habló de leyendas como el "Perro" Aguayo Jr. y hasta el llamado "1000 por ciento guapo" Shocker, quien durante un tiempo fue su rival!

¿Qué dijo "El Patrón" de Shocker y su carrera como luchador?

"El Patrón", quien reveló cómo perdió su máscara y cómo comenzó a usar bufandas como parte de sus outfits de luchador cuando nadie más lo hacía en los cuadriláteros, llamó la atención de sus compañeros Eleazar Gómez, Jawy Méndez y Omahi cuando reveló algunos detalles inéditos de su relación con Shocker, uno de las figuras más representativas de la lucha libre en México.

"Antes de irme, empezaba una rivalidad con el Shocker… ese wey era buenísimo, pero buenísimo", reconoció "El Patrón"; Eleazar Gómez, por su parte, recordó que el "1000 por ciento guapo" también tenía una máscara pero un rival -al parecer Máscara Sagrada- se la quitó.

En medio de las anécdotas compartidas por "El Patrón", el luchador de la WWE reconoció que los problemas personales y las adicciones de Shocker acabaron por pasarle factura a pesar de que él tenía mucho talento: "Se fue a festejar como por un mes, y cuando mandaron por él pues ya se imaginan, salió positivo en todo", recordó Alberto del Río.

"El Patrón" fue contundente al aceptar que Shocker lo tenía todo para avanzar aún más en el plano profesional: "Era un luchadorazo, nació en Estados Unidos, habla bien inglés, lo tenía todo, pero hizo un p1nch3 c4g4d3r0 (…) todo reventó: esteroides, relajantes musculares...", contó.

Debido a este tropiezo de Shocker, Alberto del Río reveló que tuvo su primera oportunidad en la WWE y un avance más notorio para su carrera... ¡todos sus "gymbros" de La Granja VIP se quedaron con la boca abierta ante esta historia inédita y llena de chisme!

