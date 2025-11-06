La dejaron y anda de rogona | Programa del 6 de noviembre 2025
TV Azteca
Guadalupe asegura que ya no sabe si Alejandra, su hermana, está deprimida o emberrinchada; todo lo que hace la pone en constante riesgo. Guadalupe cree que su hermana debe olvidarse de su pareja y seguir adelante, pero Alejandra cree que no puede vivir sin él. ¿Entenderá la importancia de la dignidad?
