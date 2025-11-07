¿Por qué le dicen El Patrón a Alberto del Río? El misterio revelado en La Granja VIP

Durante una tarde relajada en La Granja VIP, La Bea volvió a tomar su papel de entrevistadora informal y aprovechó un momento en la cocina para abordar a El Patrón sobre su nombre real y el apodo con el que lo conocen en el mundo de la lucha libre. Junto a Teo, escucharon atentos mientras él compartía la historia detrás de uno de los sobrenombres más reconocibles del cuadrilátero.

¿Cómo surgió el apodo El Patrón?

Alberto del Río reveló que su nombre completo es José Alberto Rodríguez, pero durante un tiempo no pudo usar el nombre con el que se hizo famoso por problemas legales con la empresa donde trabajaba. Mientras enfrentó el proceso legal para recuperar su nombre, alguien de su equipo le sugirió: “¿Y por qué no te pones El Patrón?”.

La idea no surgió de la nada. En una pelea contra John Cena, en San Antonio, Texas, él cayó del ring justo frente a los fans mexicanos que ocupaban la primera fila. En ese momento, lo ayudaron a levantarse entre gritos de: “¡Párese, patrón, párese! ¡Gane por la raza!”. Esa ovación espontánea creció por todo el estadio hasta convertirse en un coro: “¡Patrón, patrón, patrón!”. Desde entonces, el apodo quedó marcado como símbolo de identidad y orgullo.

¿Qué significa “El Patrón” para Alberto del Río?

Cuando el dueño de la empresa le preguntó qué significaba ese apodo, Alberto le respondió con claridad: “Para nosotros, en Latinoamérica, el Patrón no es el jefe autoritario. Es el que comanda, pero también cuida a su gente en las haciendas. Es el que ve por los suyos”. Lejos de sonar a amenaza o poder absoluto, su significado se convirtió en emblema de respeto y protección hacia los suyos .

El personaje de El Patrón creció tanto que, al dejar la empresa, logró construir una marca personal sólida, independiente del nombre Alberto del Río.

No te pierdas lo que sigue en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, vive la experiencia 24/7 en Disney+ y sigue todos los momentos en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.