Dile adiós a la flor de Nochebuena: esta es la nueva tendencia para Navidad 2025

Cuando la Navidad se acerca, los plantíos de Flores de Pascua (mejor conocidas como Nochebuenas) abundan en los distintos terrenos de cultivo en México. Sin embargo, este 2025 la situación podría cambiar si haces caso de las siguientes recomendaciones. Y es que hay bastantes opciones distintas a la planta tradicional para decorar tu hogar o el sitio que se desee. Estas son las variantes a las que podrías acudir.

¿Cuáles son las plantas que podrías utilizar en lugar de las Nochebuenas?

Aunque no se tiene nada en contra de las Nochebuenas, no es mal momento entender cuáles son las opciones de plantas que pueden cubrir las necesidades de la época para acompañar las fiestas decembrinas.

Princettía - Esta es una variante de Pinsettia que tiene tonos de rosas más suaves, lo cual sería una variante del rojo tradicional.

Nandina - También se le conoce como Bambú Sagrado y tiene la particularidad de producir bayas rojas brillantes en invierno.

Ciclamen - Los tonos que produce esta planta van desde el rojo tradicional, pasando por el blanco y el rosa. Esto para darle multicolor a espacios interiores o a los propios lugares en las afueras.

Amaryllis - Con la capacidad de producir enormes plantas de tonos blancos o rojos, esta podría ser una excelente oportunidad para la Navidad 2025.

¿Estas son las únicas recomendaciones para sustituir a las Nochebuenas en Navidad 2025?

No, la oferta de posibilidades expuestas por la Inteligencia Artificial es vasta. Ante eso, estas son otras 4 plantas ideales para utilizar en invierno.