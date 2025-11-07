¿Quién es la exnovia de Sergio Mayer Mori? El Capataz de La Granja VIP confesó que sigue soñando con ella

En medio de las rutinas, responsabilidades y emociones que se viven dentro de La Granja VIP, hay momentos que permiten a los granjeros mostrar su lado más personal. Eso ocurrió con Sergio Mayer Mori, quien abrió su corazón frente a las cámaras y dejó ver que el pasado amoroso aún lo acompaña.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su exnovia en La Granja VIP?

Mientras tocaba su guitarra, Sergio comenzó a cantar una canción que está componiendo y, según explicó, está dedicada a una persona que todavía le duele, su exnovia. Confesó que ha soñado con ella repetidamente y que, aunque ha intentado tener algún tipo de acercamiento, ella ha preferido mantener distancia. Según dijo, no busca reabrir heridas, pero no puede evitar recordarla y sentir nostalgia.

Durante su conversación con Fabiola Campomanes, el Capataz reveló que su relación duró varios años y fue clave en su vida, pues ocurrió en la etapa en la que pasó de la adolescencia a la adultez. Él mismo reconoció que se equivocó, que la lastimó y que ahora vive con las consecuencias, le escribe canciones desde su ansiedad, pero sin esperanzas de una reconciliación.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Sergio Mayer Mori y su ex?

Según lo que compartió en La Granja VIP, estuvieron juntos desde que él tenía 18 años hasta los 24 o 25, lo que indica que fue una relación significativa y muy duradera. Aunque llevan más de cuatro años separados, Sergio admite que a veces imagina cómo sería su vida si no se hubieran distanciado y confiesa que, de seguir juntos, ya llevarían una década como pareja.

Para él, la situación sigue siendo difícil de superar , y dentro del encierro de La Granja VIP, las emociones parecen aflorar aún más intensamente.

¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Sergio Mayer Mori?

La relación más mediática de Sergio Mayer Mori fue con Natália Subtil, modelo brasileña, con quien tuvo un noviazgo que comenzó en 2016 cuando él tenía 17 años y ella 28. Tienen una hija en común llamada Mila. La relación fue muy breve, causó polémica debido a la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo, la relación más significativa del hijo de Bárbara Mori fue con Raquel Chaves, una modelo con quien Sergio tuvo un largo noviazgo de cinco años, que lo marcó profundamente. Posteriormente, se le vinculó sentimentalmente con Inés Sánchez Gil, conocida como 'Sajiva'.

Actualmente, Sergio Mayer Mori no tiene una pareja, aunque durante los primeros días en La Granja VIP hubo un shippeo con Carolina Ross y los seguidores del reality show están a la expectativa de lo que podría pasar cuando el Capataz concluya su participación.

No te pierdas lo que ocurre con Sergio Mayer Mori y los momentos más intensos de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y en la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Vive la experiencia completa 24/7 en Disney+ y también en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.