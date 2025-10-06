Mi hija vive de mis nietos | Programa del 6 de octubre 2025

Gloria asegura que su hija corrió a su nieto de la casa porque no quiso compartir su cheque con ella y ahora le exige que se tiente el corazón y que deje de ser tan avariciosa. Mientras Alenia tacha a Fernando de malagradecido e irrespetuoso, él asegura que desde niño lo ha explotado trabajando y siempre se queda con todo.