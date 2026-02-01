Le gusta que la dominen en la cama | Programa del 31 de enero 2026
Jazmín está preocupada por Alma y su relación con Joan, pues teme que él la esté manipulando, aunque Alma asegura que la dinámica entre ellos es consensuada.
Alma ha dejado claro que disfruta de que Joan tome el control en la intimidad, y que ambos tienen códigos y límites bien establecidos para su relación sexual. Sin embargo, Jazmín teme que Joan esté aprovechándose de los deseos oscuros de su amiga, y le insiste en que termine la relación. Alma solo quiere que su amiga y su madre entiendan su relación. ¿Qué pasará esta noche en Acércate a Rocío al límite?.