inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Le gusta que la dominen en la cama | Programa del 31 de enero 2026

Jazmín está preocupada por Alma y su relación con Joan, pues teme que él la esté manipulando, aunque Alma asegura que la dinámica entre ellos es consensuada.

Videos,
Acércate a Rocío

Alma ha dejado claro que disfruta de que Joan tome el control en la intimidad, y que ambos tienen códigos y límites bien establecidos para su relación sexual. Sin embargo, Jazmín teme que Joan esté aprovechándose de los deseos oscuros de su amiga, y le insiste en que termine la relación. Alma solo quiere que su amiga y su madre entiendan su relación. ¿Qué pasará esta noche en Acércate a Rocío al límite?.

Videos