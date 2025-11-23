Me arrepiento de comprarle placer a mi mujer | Programa del 22 de noviembre 2025
Luis confesó que, tras ser diagnosticado con disfunción eréctil le propuso una idea que podría salvar su relación de 10 años, sin embargo, todo se salió de control.
Luis confesó que, tras ser diagnosticado con disfunción eréctil, propuso que Elizabeth pudiera tener relaciones con otros hombres, empezando con el compadre, después este tema empezó a crecer pero ahora ella lo exige como parte de la dinámica de su relación.
