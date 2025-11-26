Fabiola Campomanes reitera su molestia ante Lis Vega en La Granja VIP: “Nadie quiere el huerto”

Fabiola Campomanes no se quedó callada y, de nuevo, se quejó porque los concursantes de La Granja VIP son buenos para cuidar a los animales, cocinar y limpiar la casona, pero a la hora de cuidar plantas nadie quiere hacer nada: ¡le reiteró a Lis Vega que la dejaron sola con toda la responsabilidad del huerto!

¿Qué le dijo Fabiola Campomanes a Lis Vega de su trabajo en el huerto de La Granja VIP?

Fabiola Campomanes, quien sorprendió a más de una persona cuando se convirtió en la primera nominada de la séptima semana de La Granja VIP gracias al Legado de Kike Mayagoitia, tuvo una charla llena de sinceridad con Lis Vega en la que reconoció que hacerse cargo del huerto es súper cansado, sobre todo porque nadie la ayuda.

"Hoy sí me molesté y fui y se lo dije al Tío Pepe delante de Teo : a mí me dejan el huerto, nadie lo quiere agarrar (…) o sea, no me importa porque también son seres vivos que hay que cuidar, pero me dejan el huerto, la tapada sola y la cargada de cubetas", se quejó.

Campomanes lamentó el hecho de que esta semana forma parte del equipo de peones y, debido a ello, le tocó dormir en un granero lleno de incomodidades en donde el frío y la cama de paja aumentaron sus penurias... ¡por si esto fuera poco, debió hacerse cargo del trabajo más pesado de La Granja VIP: cuidar el huerto!

Lis Vega, quien desde el día uno del reality se consolidó como una mujer muy activa, prometió ayudarle a Fabiola en todo lo que pudiera... ¡las tensiones llegaron al máximo al inicio de la semana 7 de la competencia!

