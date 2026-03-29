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Nos acostamos por diversión y anda llorando | Programa del 28 de marzo 2026

Abril acusa a su primo de abusar de ella cuando se encontraba inconsciente luego de estar en una fiesta, sin embargo, su mejor amiga la contradice ¿quién tiene la razón?

Andrea asegura que su amiga Abril quien conoce desde la prepa también es su socia aplicando extensiones, sin embargo, todo ha cambiado desde que salieron de fiesta pues Abril ha señalado que Nic su primo quien es también pretendiente de Andrea, expresó que fue abusada por su primo. ¿Qué pasará en este caso, quién tiene la razón?

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Rocío Sánchez | La Isla

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