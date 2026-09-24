Mi ahijada me quiere de novio | Programa del 24 de septiembre del 2026 de Acércate a Rocío

Yamile se considera una persona adulta y responsable, por lo que cree que es buena idea involucrarse con su padrino y vivir con él, ella le ha pedido a Juan José que hablen con su papá para que acepte la relación, pero él no quiere. Edgar, papá de Yamile enfrentó cara a cara a Juan José y le dijo que es un traicionero al no respetar a su hija.