Quieren que les regale a mi hijo | Programa del 17 de septiembre 2025
Irene revela que la familia de su esposo le arrebató a su hijo como si fuera un objeto, pero ellas lo niegan. Sebastián dice que Irene debería estar agradecida con ellos porque le dieron casa, comida y trabajo. Ahora, Irene lo único que quiere es que le devuelvan a su hijo, pues ellas no tenían derecho a quitárselo.
