Cuándo y dónde puedes ver la GRAN FINAL de Exatlón Draft El Ascenso 2025, totalmente GRATIS

Estamos llegando a la mitad de Exatlón Draft El Ascenso, la competencia a la que 24 nuevos atletas entraron con la intención de formar parte de la próxima temporada de Exatlón México. A continuación te damos detalles sobre la gran final de esta edición especial del reality deportivo que tanto amamos.

Cuándo es la gran final de Exatlón Draft El Ascenso

El domingo 28 de septiembre, en punto de las 8:00 P.M., será la fecha en que por fin sabremos quiénes serán los 12 atletas de alto rendimiento que formarán parte de la próxima temporada de Exatlón México.

Cuando Exatlón Draft inició, eran 24 los atletas que buscaban un lugar en el reality deportivo, y se dividieron en Equipo Negro y Equipo Blanco.

Al 17 de septiembre, han sido eliminados Mosura López, Daniel de la Rosa, Ella Bucio, Donovan Padilla y Jessica Sobrino. André Raya había sido el primer eliminado de la competencia, pero ganó una segunda oportunidad al enfrentarse en el Duelo Por El Regreso con Donovan Padilla.

Dónde ver la gran final de Exatlón Draft El Ascenso

Para poder ver el resultado de esta competencia y disfrutarla completamente gratis, debes sintonizar la señal de Azteca UNO. También está la opción de ingresar al sitio web oficial, desde donde es posible acceder a la transmisión.

No olvides seguir las redes sociales oficiales: @exatlonmx, tanto en Instagram como Tiktok.