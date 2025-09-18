Así se veía Nataly Gutiérrez antes de Exatlón México: te sorprenderá

Nataly Gutiérrez es una de las participantes más populares de Exatlón México gracias a su fortaleza, carisma y carácter competitivo. Sin embargo, su faceta como atleta de alto rendimiento comenzó mucho antes de los circuitos y desafíos; inició en las canchas de baloncesto. En su juventud, destacó en las duelas del baloncesto nacional, donde acumuló logros que hoy muchos desconocen.

¿Quién era Nataly Gutiérrez antes de Exatlón México?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Nataly Gutiérrez se formó como atleta desde temprana edad. Representó a su estado en siete Olimpiadas Nacionales, lo que fue el inicio de una carrera sólida dentro del baloncesto. Su talento la llevó a obtener medallas de oro en torneos Sub-19 y Sub-21, así como a conquistar el primer lugar en la liga CIBANORO en 2017 con el equipo Titanes de Los Mochis.

Su disciplina, enfoque y amor por el deporte también le abrieron las puertas de la Selección Nacional de México, con la que jugó torneos internacionales. En 2021, defendió los colores de las Marineras de Puerto Vallarta y un año después participó en la Copa Latinoamericana Femenina con el equipo Área 51 de Sonora.

Mucho antes de portar el uniforme del Equipo Rojo de Exatlón México, Nataly vestía camisetas de equipos locales y nacionales, siempre concentrada y orgullosa en la cancha. Las imágenes de archivo muestran a una joven segura, sonriente y enfocada en su carrera como basquetbolista profesional. Su transformación a lo largo de los años ha sido más de carácter que de imagen, pero su esencia como atleta se mantiene intacta.

¿A qué se dedica hoy Nataly Gutiérrez?

Aunque actualmente está retirada del baloncesto profesional, Nataly sigue conectada con el deporte. Es directora de un proyecto comunitario llamado “De la Calle a las Canchas” (DCC), una iniciativa que impulsa el desarrollo social a través del arte y el deporte. En sus redes sociales comparte contenidos sobre su vida diaria, entrenamientos y momentos junto a su hija Ámbar.

¿Cómo le fue a Nataly Gutiérrez en Exatlón México?

Nataly debutó en la quinta temporada de Exatlón México con el Equipo Rojo, donde llegó hasta la semifinal. Regresó en la séptima edición, pero tuvo que abandonar el reality. Después participó brevemente en la octava temporada. Fue parte del equipo mexicano que ganó la reciente Exatlón CUP. Su constancia, entrega y espíritu competitivo le ganaron el apodo de “Dynamom” y un lugar especial entre los seguidores del programa.