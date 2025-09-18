Horóscopo chino colosal: este es tu atleta de Exatlón ideal según tu signo

En Exatlón México, cada atleta destaca por una energía única. Algunos son arriesgados, otros calculadores, unos más emocionales y hay quienes son pura estrategia. Así los fans pueden elegir a su favorito por carisma, resultados o historia. Otra pista para encontrar afinidad es el Horóscopo Chino donde el año de nacimiento define el signo y, con él, cierta vibra competitiva. Aquí desglosamos los 12 signos para que encuentres a tu “match” ideal.

¿Qué atleta de Exatlón México te corresponde de acuerdo al Horóscopo Chino?

Rata: Adriana Jiménez (20/01/1985) nació antes del Año Nuevo Lunar de 1985, por eso es Rata. Su enfoque de clavadista de altura conecta con la astucia de este signo.

Buey: Evelyn Guijarro (03/06/1997) es Buey por su año de nacimiento. Perseverante y metódica, cualidades que la llevaron a coronarse en Exatlón México.

Tigre: Rommel Pacheco (12/07/1986) pertenece al Tigre. Impulso, riesgo y temple olímpico; la energía felina en versión clavadista.

Conejo: Ernesto Cázares (21/08/1999) cae en Conejo. Campeón de la primera temporada, combina estrategia y lectura de circuito con una serenidad muy de su signo.

Dragón: Carmelita Correa (05/12/1988) es Dragón por su año. La garrocha exige potencia y control, un magnetismo competitivo puro.

Serpiente: Arely Muciño (20/05/1989) es Serpiente. Boxeadora mundialista, fría y precisa; inteligencia táctica al servicio del punto.

Caballo: Pascal Nadaud (23/03/1990) es Caballo. Personalidad incansable, intensidad y libertad de juego que empujan al equipo.

Cabra: Jorge “El Travieso” Arce (27/07/1979) es Cabra. Creativo, carismático y resistente; del ring a los circuitos sin perder la garra.

Mono: Heber Gallegos (13/04/1992) pertenece al Mono. Velocista con chispa: ingenio y potencia en remates decisivos.

Gallo: Matías Vuoso (03/11/1981) es Gallo. Competidor frontal, orgulloso y puntual en momentos clave, tal como su signo.

Perro: Kenia Lechuga (26/06/1994) es Perro. Lealtad y disciplina de remera olímpica; trabajo silencioso que rinde bajo presión.

Cerdo: Mati Álvarez (07/11/1995) es Cerdo. Generosa, determinada y múltiple campeona; su año la ubica en este signo de constancia y bonhomía.