Lo salvó del abandono y este le paga destrozándole el carro; esta es la historia de un pitbull| VIDEO

Esta historia tiene como protagonista a un pitbull y a una chica que de buena voluntad lo rescató. Lamentablemente, dicha decisión le trajo severos problemas, pues la buena acción que hizo por ese perro nunca la pensó. Y justamente, la nueva dueña se percató de las “gracias” que acostumbra hacer el animal mordelón, momento que quedó grabado en un video que se está haciendo cada vez más viral.

¿Por qué el pitbull fue abandonado en un parque?

El video descrito aquí dura 31 segundos, pero explica a la perfección por qué un perro que se ve tan lindo fue abandonado en un parque. Aunque no hay forma de justificar el abandono de los animales, parece que los primeros dueños no pudieron quitarle un mal comportamiento al protagonista de esta historia.

La chica presume en su pieza videográfica que no se imaginó que la adopción de este pitbull terminara tan mal. Y es que, inmediatamente de que lo recogió de un parque, el animal le hizo un destrozo mayúsculo en su auto. Allí se percibe perfectamente que le quitó prácticamente toda la protección de uno de los neumáticos del frente.

¿El pitbull no le causó daño a nadie?

Uno de los estigmas que se le atribuyen a esta raza de perros, indicaba que eran agresivos “por naturaleza”. Aunque ese pensamiento se fue erradicando, este video causa bastante impresión. El destrozo generado en el carro de la nueva dueña es evidente e inclusive preocupante. Sin embargo, cuando ella lo regaña, el lomito simplemente está sentado y contento pasando el rato como si nada hubiera ocurrido.