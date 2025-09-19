Se divorciaron y ahora son amantes | Programa del 19 de septiembre 2025
Adriana está muy molesta con sus papás, pues después de todo lo que le hicieron pasar, ahora juegan a la ‘familia feliz’. ¿Llegarán a un acuerdo?
Los papás de Adriana quieren jugar a la ‘familia feliz’ y ahora se dieron una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, Adriana, después de lo que le hicieron pasar, no está dispuesta a aplaudirles su ‘chistecito’ ni sus mentiras. ¿Llegarán a un arreglo?
